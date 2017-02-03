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Almanlar giderek şişmanlıyor

Alman Beslenme Derneği tarafından yapılan araştırmada, ülkedeki 18 ile 65 yaş arasındaki erkelerin yüzde 59'unun, kadınların ise yüzde 37'sinin aşırı kilolu olduğu ortaya çıktı.

Almanlar giderek şişmanlıyor

03 Şubat 2017 19:04

13. beslenme raporunda ortaya çıkan neticelerin bu zamana kadar çıkan en yüksek değerler olduğu belirtildi. Özellikle yaşlı erkeklerde obez oranını yüzde 74.2 olarken, bu oran yaşlı kadınlarda ise 56.3 olarak belirlendi. Raporda, değişen gıda alışkanlığı ve hayat standartlarının artmasının aşırı kilo oluşumunu hızlandırdığına dikkat çekildi. Diğer yandan, okul çağlarındaki çocuklarda aşırı kilolu gençlerin oranında düşüş yaşandığı, toplumda beslenme bilincinin geliştiğini ortaya konulduğu kaydedildi. 

Alman Beslenme Derneği Başkanı Prof. Dr. Helmut Heseker, aşırı kilolu kişiler üzerinde yaptıkları araştırmada, kalorisi yüksek yiyecek ve içecekleri tercih ettiklerini ve hareketsiz olduklarından dolayı da alınan kalorilere yakamadıklarından aşırı kilo problemi ortaya çıktığını kaydetti. 1999 yılı ile 2013 yılları arasında şişman olan erkeklerin yüzde 8.3, kadınların ise 4.3 oranında daha fazla kilo almasının ürkütücü olduğu belirtildi. 

Mehmet Koca 

Etiketler: Alman Beslenme Derneği, Almanlar giderek şişmanlıyor


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