Türkiye ile Almanya arasındaki bulunan anlaşmazlık İncirlik üstünde bulunan Alman askerleri İncirlikten ayrılmasına kadar uzandı. DEAŞ' karşı NATO misyonun kapsamında İncirlikte bulunan Alman askerlerinin İncirlik'e alternatif üstler aradığı belirtildi. Ürdün'ün başkenti Amman'da üst incelemesinde bulunulduğunu bildirildi. Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak Alman medyasında çıkar haberlerde İncirlik üssüne alternatifler arasında Ammen ve Kuveyt ve Kıbrıs'ın olduğu belirtildi.

İncirlik üssünde yaklaşık 250 Alman askerinin 6 adet Tornado tipi keşif uçağı, bir yakıt ikmal uçağı bulunuyor.

Mehmet Koca

