Alman ceza yasasının 103. maddesinde yer alan yabancı devlet adamlarına hakaret ve aşağılama maddesi kapsamında Mainz Eyalet Mahkemesine açılan davada savcılık tarafından cezayı gerektirecek bir durum söz konusu olmadığından soruşturmanın durdurulduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret davasına takipsizlik kararı veren Mainz Eyalet Mahkemesi Başsavcısı Anderea Keller, Jan Böhmermann’ın okuduğu şiiri "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirdi.

Alman komedyen Jan Böhmermann, Alman resmi televizyonu ZDF’de 31 Mart’ta yayınlanan Neo Magazin Royale programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden ve Türk milletini aşağılayan şiir okumuş ve ardından 8 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Michael Hubertus von Sprenger tarafından dava açılmıştı. Alman hükümeti de davanın açılması için 13 Nisan’da dava açılması için onay vermişti.

Öte yandan, Erdoğan’ın başvurusu üzerine Hamburg Eyalet Mahkemesi tarafından da Böhmermann hakkında açılan davanın ilk duruşması da 2 Kasım’da yapılacak.