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Almanlar yine Merkel diyor

Eylül 2017'de Almanya'da yapılacak olan genel seçimler için yapılan anketlerde Başbakan Merkel'in yeniden başbakan seçilmesini isteyen Almanların oranı yüzde 60'lara ulaştı.

Almanlar yine Merkel diyor

10 Kasım 2016 14:40

Özellikle mülteciler konusunda ağır eleştirilere muhatap olan Angela Merkel, 2017 Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde yeniden aday olmasını ve ülkeyi yönetmesini isteyen Almanların oranı yüzde 60'ları buldu. 2005 yılında başbakan olan ve 2009 ve 2013 genel seçimlerinden zaferle çıkan Başbakan Angela Merkel, yeniden başbakan adayı olması ve 2017 yılında yapılacak genel seçimlerde dördüncü kez başbakan seçilmesi isteniyor.
Forsa Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada Almanların yüzde 60'a yakınının Angela Merkel'in CDU/CSU partilerinden başbakan adayı olmasını isterken, CDU üyeleri arasındaki ankette ise Merkel'in Başbakan adayı olmasını isteyenlerin oranı yüzde 87 oldu. Hristiyan Demokrat Parti CDU'nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birliği CSU'da ise bu oran yüzde 60'la seviyesinde seyrediyor. Aşırı ırkçı Almanya için Alternatif Partisi (AFD) taraftarlarının yüzde 75'inin ise Merkel'in yeniden başbakan olarak seçimlere germesini istemediği ortayı çıktı. Merkel'in dışında kimi başbakan olarak görmek istersiniz sorusuna Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble yüzde 26, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen yüzde 18 ve İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere yüzde 12 oranında destek buldu. 


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