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Almanların çoğu yeni seçim istiyor

Dört haftadır koalisyon görüşmeleri yapan ve herhangi bir neticeye varamayan Alman siyasi partilerine halkının güveni azaldı. Alman kamu televizyonu ZDF'nin politika barometresine göre Almanların üçte ikilik bölümü Jamaika görüşmelerinin başarısız olması halinde yeni seçime gedilmesini istiyor.

Almanların çoğu yeni seçim istiyor

17 Kasım 2017 20:25

24 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından başlayan dörtlü koalisyon görüşmelerine katılan Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi (Bündnis 90/Die Grünen) görüşmelerde başarısız olmaları halende Almanların yüzde 68'inin yeniden seçime gidilmesini istediği belirlendi. Kamuoyu araştırmasında partiler arasında uzayan pazarlıkların Alman halkında bıkkınlığa neden olduğu ve Jamaika diye isimlendirilen koalisyon dörtlüsüne güvenin azaldığına dikkat çekildi.

Kamuoyu araştırmasına göre “Yeniden seçime gidilse hangi partiye oy verirsiniz?” sorusana verilen cevap şöyle:
Yüzde 33 Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), yüzde 21 Sosyal Demokrat Parti (SPD), yüzde 12 Yeşiller Partisi Bündnis 90/Die Grünen, yüzde 10 Hür Demokrat Parti (FDP), yüzde 11 Almanya için Alternatif Parti (AFD) ve yüzde 9 Sol Parti Die Linke. 

Mehmet Koca
 

Etiketler: almanya

 

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