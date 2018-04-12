Almanların efsane şampiyonu hazırlık kampını Türkiye'de yapacak

Dünya devleri arasında gösterilen Türk boks kulübü EC BOXİNG'in forması altında ringe çıkan Mario Daser, antrenörü Bülent Başer ve ekibiyle birlikte Antalya'da çalışmalara başlayacağını belirterek, "Bundan önceki şampiyonluk maçı kamp çalışmalarımı da Rixos Otelde yaptım ve dünya şampiyonunu yenerek büyük bir başarıya imza attım" dedi.

Alman sporcunun antrenörü Bülent Başer de sporcusunun tam bir Türkiye aşığı olduğunu belirterek, "Antalya'da kızgın kumların üzerinde kendisini iyice yoruyorum ve terletiyorum. Bu onun maç sırasında daha uzun soluklu yumruk sallaması ve kondisyonunu uzun soluklu tutmasını sağlıyor. Mario, tam bir Türkiye aşığı Alman. Etrafına da sürekli olarak ülkemizi anlatarak, tanıtımını yapıyor. Uzun yıllardan beridir boks sporcularının kamp çalışmalarını ülkemizde yapması için uğraşlar veriyorduk ve yavaş yavaş bu oturmaya başladı. Böylece ülkemiz turizmine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Sporcuların basın danışmanı Vedat Alyaz da, Mario Daser'in Türklerin içinde yetiştiğini belirterek, "Kendisi çocukluğundan beri hep Türkler'le iç içe büyümüş. Ticaret hayatına atıldığında yine ona bir Türk olan iş adamı Cem Polat elinden tutmuş. Profesyonel boksa başladığında yine dünyanın en iyi promotörlerinden, EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, destek olmuş. Hayatının her döneminde Türkler'le iç içe olan Mario Daser'in Türkiye'yi sevmesi de tesadüf değildir. Umarız önümüzdeki maçları alır ve bu karşılaşmalardan alnımızın akıyla çıkarız" şeklinde konuştu.