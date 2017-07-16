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Almanların iptal kararı Türkleri durduramadı

Türkiye’de 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılar taptaze duruyor. Yurdun dört bir yanında yapılan anma programları ve demokrasi nöbetlerine yurt dışından da destek geldi.

Almanların iptal kararı Türkleri durduramadı

16 Temmuz 2017 13:16

Darbe gecesi Hamburg Başkonsolosluğu önünde toplanarak ülkesinin bölünmez bütünlüğünden yana olan Türkler, kalkışmanın birinci yılında yine aynı yerde toplanarak şehitlere dua edip, hainlere lanet okudu. Hamburg’da yaşayan Türkler, 15 Temmuz şehitleri için yapılacak 2 bin 500 kişilik anma programının salon sahibi ve Hamburg siyasileri tarafından iptal edilmesinin ardından ani bir kararla Hamburg Başkonsolosluğu önünde toplandı. Yerel saatle 22.00’den itibaren konsolosluk önünde toplanan kalabalık, gece yarısına kadar dualarla, salalarla, marş ve türkülerle demokrasi nöbeti tuttu. “Türkiye” sloganları atan vatandaşlar, darbe girişimini gecikmeli kınayan ve her fırsatta bu tür anmaların yapılmasını engellemeye çalışan Alman siyasilere de mesaj verdi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Başkanı Mustafa Bahtiyar, halka hitaben yaptığı konuşmada milletin silahını millete doğrultan hainlerin emellerine ulaşamadığını söyleyerek, “Bu ülkeyi bölmek isteyen hainlere Çanakkale’de verilen cevabın aynısını 15 Temmuz’da da vermiştir” dedi.

Erdal Altuntaş

Etiketler: 15 temmuz, almanya, anma


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