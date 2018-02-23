Almanların yüzde 20'si internet kullanmıyor

Almanların yüzde 68'inin günde bir kaç kez internete girdiği, yüzde 78'inin evde internet erişimine sahip olduğu, yüzde 19'unun iş yerinde internet olduğu ve beşte bir Almanın hiç interneti olmadığı açıklandı. Araştırmaya katılanların yüzde 58'inin akıllı telefonu vasıtasıyla internet ihtiyacını karşıladığı, araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 62'sinin akıllı telefon kullanırken kadınlarda akıllı telefondan interneti kullananların oranının ise yüzde 54 olduğu, tablet kullanarak internete girenlerin oranı yüzde 21 olduğu tespit edildi.

Araştırmada, internet üzerinden alışveriş yapma konusunda doğu ve batı Almanya'da farklılıklar olurken, yaşlılar ile gençler arasında da önemli bir fark ortaya çıktı. 54 yaş altı internet kullanıcılarının yüzde 68'inin alışverişlerini elektronik ortamdan yaptığı belirlenirken, 55 yaşı üzerindeki internet kullanıcılarının internetten alışveriş oranının yüzde 30'lara gerilediği görüldü. Lise çağlarındakilerin yüzde 40'ı internetten alışveriş yaparken, üniversite mezunlarındaki oran yüzde 80'leri buluyor. Doğu eyaletlerinde internetten alışveriş oranı yüzde 31 olarak belirlendi.

Heiko Lehmann "ipsos" piyasa araştırma kuruluşu, Almanya'da internet kullananların yüzde 81'inin 14 yaş üstü olduğunu, beş yıl önce bu oranın yüzde 75 dolayında olduğunu açıkladı. Almanya'da en çok internet kullananların Berlin'de olduğu belirtilirken, en az kullananların Saksonya ve Türingen eyaletleri olduğu belirtildi.

İnternetten alışveriş yapanların yüzde 99'unun elbise satın aldığı ve yüzde 65'inin ise sattığı belirlenirken, ikinci sırayı ayakkabının aldığı, satıcıların ise yüzde 52'si elektronik ortamda sattığı belirlendi. İnternet üzerinde yapılan alışverişin üçüncü sırasını gıda maddeleri alıyor. Özellikle kuru gıda sipariş verenlerin oranı yüzde 97 olurken, satışını gerçekleştirenlerin oranının ise yüzde 4 dolayında olduğu tespit edildi. İnternet alışverişin dördüncü sırasında kozmetik ürünleri yerini alıyor. İnternet kullanıcılarının yüzde 90'ı kozmetik ürünlerin internet üzerinde alırken, internet üzerinde satış yapanların oranı yüzde 33 oldu. Yüzde 82 oranındaki kitap alıcısı kitap siparişini internet üzerinden alırken, kitap satıcılarının internet üzerinden satış oranı ise yüzde 36 olduğu belirlendi. İletişim araçlarının satın alınmasının yüzde 65'i internet üzerinden yapılırken, satışı ise yüzde 16 dolayında oldu. İnternet üzerinden en az alınan ve satılan objenin emlak olduğu belirlendi.