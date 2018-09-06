Diğer
Kategoriler

Almanların yüzde 69'u Donald Trump'tan korkuyor

Alman sigorta şirketlerinden R + V Versicherung tarafından bu yıl 27.'si yapılan Almanların korkuları konulu kamuoyu araştırmasından ilginç bir sonuç çıktı. Ankete göre Almanların yüzde 69'u ABD Başkanı Donald Trump'tan korkuyor.

Almanların yüzde 69u Donald Trumptan korkuyor

06 Eylül 2018 14:02

Ankette, Almanların üçte ikisinden fazlası Donald Trump'ın dünyayı daha tehlikeli hale getirdiğinden yana görüş belirtti. Almanların en çok korktuğu ikinci unsur ise yüzde 63 oranı ile mülteciler oldu. Geçtiğimiz yıl mültecilerden korkanların oranı ise yüzde 57 dolayında bulunuyordu. En korkulan konularda üçüncü sırayı ise yüzde 63 oranı ile ülkedeki yabancıların göçüyle ortaya çıkan gerginlik aldı. Dördüncü sırada ise yüzde 61 oranı ile politikacılara olan güvenin sarsılması ve beşinci sırada yüzde 59 oranı ile terör, altıncı sırada ise yüzde 58 oranı ile aşırı vergiler ve AB'nin borç krizi yedinci sırada yüzde 56 oranı ile doğal afetler yer alıyor.

Korkularla ilgili araştırma yapan Heidelberg Üniversitesinde siyaset bilimci olan Manfred Schmidt, "Bu araştırma hiç bu kadar politik olmamıştı" diyerek, Alman toplumunun endişelerini ortaya koyduğunu, geçtiğimiz yıllarda bu korku ve endişenin listedeki sıralamasının sekizinci sıralarda bulunduğunu, Trump'ın çıkışlarının buna neden olduğunu belirtti.  

Mehmet Koca
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç