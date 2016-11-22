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Almanya-Abu Dabi seferi yapan uçak acil iniş yaptı

Almanya-Abu Dabi seferi yapan uçak, bir yolcunun kalp krizi geçirmesi sonucu Erzurum’a zorunlu iniş yaptı.

Almanya-Abu Dabi seferi yapan uçak acil iniş yaptı

22 Kasım 2016 10:34
Almanya-Abu Dabi seferi yapan uçak acil iniş yaptı - Tıkla İzle

Air Berlin Havayollarının Almanya-Abdu Dabi seferi yapan uçak Erzurum yakınlarındayken yolculardan 62 yaşındaki İsveç vatandaşı Gunnar Josef Hagman rahatsızlık geçirdi. Yolcunun kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine kabin ekibi tarafından durum hemen pilota bildirildi.

Uçak Erzurum’a acil iniş yaptı
Air Berlin pilotu, Ankara Yol Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçerek kalp krizi geçiren yolcu ile ilgili bilgi aktardı. Bunun üzerine uçağın Erzurum Havalimanına inişi kararlaştırıldı. Erzurum Havalimanının da bilgilendirilmesiyle ambulans çağrılarak hazır bekletildi. Uçağın havalimanına inmesinin ardından fenalaşan yolcu ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vali Seyfettin Azizoğlu’nun bizzat ilgilendiği hasta, tedavi ve tetkiklerin ardından eşi Christina ile birlikte taburcu edildi. Hastaneden sonra akşam yemeğine götürülen çift 21.25 uçağıyla İstanbul’a gönderildi.

Kendilerine gösterilen ilgiden son derece memnun olan çift, Türkiye'ye minnettar olduklarını belirtti. Josef Hagman'ın eşi Christina kendilerini görüntüleyen gazetecilere de espri yaparak "Film mi çekeceğiz?" dedi.

Tuvalet sorunu da acil iniş yaptırmıştı
Erzurum’da geçtiğimiz 21 Ekim tarihinde de Fly MT Havayollarına ait Abu Dabi seferini yapan uçak, Business Class tuvaletini kullanan bir yolcu nedeniyle acil koduyla Erzurum’a iniş yapmıştı. 

Doğa Alca - Selçuk Kaya

Etiketler: Almanya-Abu Dabi seferi, Erzurum, uçak


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