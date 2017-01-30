1979 yılında Berlin’de çekilen “Almanya Acı Vatan” filminin senaristi Zehra Tan (67), yaşadığı Manisa’nın Salihli ilçesi Kemer Mahallesi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tan, Salihli Merkez Hamidiye Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Tan’ın cenaze namazına başta eski Salihli Belediye Başkanı Mustafa Uğur Okay olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ile sevenleri katıldı.

Salihli Belediyesi Bizim Ev Sosyal Tesisleri Kurucu Müdürü olan ve Dünya gazetesinde araştırmacı gazetecilik yaptığı öğrenilen Zehra Tan’ın 1996’da Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümüne "misafir öğrenci" olarak kabul edildiği ve 1999 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu okulunu bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Behzat Akcan