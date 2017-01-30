Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » ’Almanya Acı Vatan’ filminin senaristi Zehra Tan kalbine yenildi

’Almanya Acı Vatan’ filminin senaristi Zehra Tan kalbine yenildi

Hülya Koçyiğit’in başrolünü oynadığı ve yönetmenliğini Şerif Gören’in yaptığı “Almanya Acı Vatan” filminin senaristi Zehra Tan hayatını kaybetti.

Almanya Acı Vatan filminin senaristi Zehra Tan kalbine yenildi

30 Ocak 2017 20:36
’Almanya Acı Vatan’ filminin senaristi Zehra Tan kalbine yenildi - Tıkla İzle

1979 yılında Berlin’de çekilen “Almanya Acı Vatan” filminin senaristi Zehra Tan (67), yaşadığı Manisa’nın Salihli ilçesi Kemer Mahallesi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tan, Salihli Merkez Hamidiye Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Tan’ın cenaze namazına başta eski Salihli Belediye Başkanı Mustafa Uğur Okay olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ile sevenleri katıldı.

Salihli Belediyesi Bizim Ev Sosyal Tesisleri Kurucu Müdürü olan ve Dünya gazetesinde araştırmacı gazetecilik yaptığı öğrenilen Zehra Tan’ın 1996’da Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümüne "misafir öğrenci" olarak kabul edildiği ve 1999 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu okulunu bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Behzat Akcan

Etiketler: Almanya Acı Vatan filmi, kalbine yenildi, senarist Zehra Tan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 1°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!