Almanya'da 24 Elül'de yapılacak genel seçimlerde dördüncü kez başbakan olmaya aday olan Angela Merkel'in seçimlerde başarılı olabilmesi Türkiye'nin göç politikalarına bağlı olduğu bunun için de Türkiye ile bu konuda yeniden temasa geçerek geri kabul anlaşmasına bağlı olarak vize serbestliği ve mültecilere ödenmesi gereken mali desteklerin Merkel'in Ankara'yla yapacağı ziyarette ele alınacak önemli konuların başında yer alıyor.

Alman medyası ve muhalefet partileri Merkel'in Ankara ziyaretini şimdiden şekillendirmeye başladılar. Türkiye'de insan hakları ihlalleri, bağımsız yargı, fikir özgürlüğü, muhalefet partilerine uygulanan baskılar ve olağanüstü hal gibi konuların gündeme getirilmesini konusunda açıklamalar ve sipariş haberlerle gündem oluşturmaya devam ediyorlar.

Talepler karşılıklı olarak ele alınacak

Türkiye'nin de Merkel'den Almanya'dan terör örgütleri PKK, DHKP-C ve FETÖ mensuplarının yapılanmaları ve bazı örgütlerin yasak olmasına rağmen hala farklı isimler altında faaliyette bulunmaları Türkiye'de aranan ve Almanya'dan iadeleri talep edilen teröristlerin Almanya'da serbest dolaşmaları ve haraç toplayarak faaliyetlerini yürütmesinden duyduğu rahatsızlık masaya yatırılacak.

Almanya'da faaliyet göstere Diyanet İşleri Trük İslam Birliği'ne bağlı din görevlilerinin Türkiye'ye FETÖ mensupları hakkında bilgi aktarıyor Türkiye'ye casusluk yapıyorlar iddiaları buna karşılıkta Türkiye'de faaliyet gösteren Alman Vakıflarının Türkiye'nin içişleri müdahale sayılabilecek eylemlere karışmaları gibi iki ülke arasındaki iç işlerini ilgilendiren konularında ele alınması bekleniyor. Merkel Türkiye ziyaretinin ardında Malta'da yapılacak AB Liderler toplantısına geçeçek.

Merkel'in ziyaretiyle eşzamanlı olarak Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emily Haber başkanlığında bir heyetin Ankara’ya geleceği terörle mücadele ve güvenlik alanındaki işbirliğinin de yolları konusunda görüşmelerde bulunacak. Merkel Türkiye ziyaretinin ardında Malta'da yapılacak AB Liderler toplantısına geçeçek.

