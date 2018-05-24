Almanya Başbakanı Merkel, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin’e iki günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Merkel’in 11. Çin gezisinin gündeminde ikili ticaret ve yatırımın yanı sıra, İran nükleer anlaşması gibi konular bulunuyor. Merkel, bugün başkent Pekin’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Büyük Halk Salonu’nda gerçekleşen görüşmede Xi Jinping, Çin-Almanya ilişkilerinin yeni bir seviyeye taşınması için çalışacaklarını söyledi. Xi, iki ülkenin ideolojik farklılıkları bir kenara bırakarak, yeni tip uluslararası ilişkiler oluşturması gerektiğini dile getirdi.

Merkel ise görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğine dikkat çekerek, karşılıklı ticaret ve yatırımı artırmayı arzu ettiklerinin altını çizdi.

İran Nükleer Anlaşmasına destek

Xi ve Merkel’in uluslararası toplumun gündemindeki sıcak konuları da ele aldıkları bildirildi. İki liderin, ABD’nin tek taraflı olarak çekildiği İran nükleer anlaşmasına taraf olan Çin ile Almanya’nın, anlaşmayı korumaya olan bağlılıklarını da yinelediği belirtildi.

Angela Merkel, ziyareti kapsamında Çin Başbakanı Li Keqiang ile de görüştü. İki başbakan, daha sonra basın mensuplarının açıklama yaptı. Li Keqiang, görüşmede her iki ülkenin de çok taraflılığı, kurallara dayalı serbest ticareti, ticaretin serbestleştirilmesini ve yatırımların kolaylaştırılmasını savunduğunu ifade etti.

İki ülkenin sürücüsüz araç üretimi gibi yeni teknolojilere dayalı alanlarda işbirliğini derinleştirebileceğini söyleyen Çin Başbakanı Li, Alman otomobil şirketlerini Çin’e yatırım yapmaya çağırdı. Li, Çin’in son dönemde yeni enerjili araç piyasasına giriş koşullarını gevşettiğini de hatırlattı.

Merkel ise iki tarafın sürücüsüz araçlar dahil olmak üzere yeni otomotiv teknolojileriyle ilgili bir anlayış muhtırasına imza atacaklarını belirterek Almanya’nın karşılıklı piyasalara eşit giriş koşullarına sahip olunmasının sağlanması gerektiğine de vurgu yaptı.

Trump yönetiminin, otomobil ithalatına yönelik ulusal güvenlik soruşturması başlatması, AB ülkelerinden tepki görmüştü. ABD, Alman otomobil şirketleri için Çin’in ardından en büyük pazar konumunda.

Merkel’e gezisinde üst düzey şirket yöneticilerinin de aralarında yer aldığı bir sanayi heyeti eşlik ediyor. Almanya Başbakanı Merkel, Çin gezisinde başkent Pekin’in ardından ülkenin güneyindeki ekonomik üslerden olan Shenzhen kentini ziyaret edecek.

Cenk Özkömür

