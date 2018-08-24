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Almanya Başbakanı Merkel, Ermenistan’da

Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi temaslarda bulunmak üzere Ermenistan’ın başkenti Erivan’a geldi.

Almanya Başbakanı Merkel, Ermenistanda

24 Ağustos 2018 22:40

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ermenistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Erivan’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. İkili daha sonra ise basının karşısına çıktı. Merkel, yaptığı açıklamada Ermenistan ve Avrupa Birliği’nin (AB) kapsamlı ve genişletilmiş bir ortaklık konusunda anlaşma imzalamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Ermenistan ile AB arasındaki vize muafiyeti olasılığından bahseden Merkel, bu konunun göç politikasıyla yakından ilgili olduğunu belirtti. Vize konusunda umutlu olduğunu vurgulayan Merkel, Almanya'da iltica başvurusunda bulunan Ermeni vatandaşlarıyla ilgili görüşmeler yürütüldüğünü söyledi. İki ülke arasındaki ortaklıklara değinen Merkel, “Sanırım kültür ve ekonomi alanlarında iyi ilişkilerimiz var. Almanya teknoloji ve kaynak alanında işbirliği ile ilgileniyor” şeklinde konuştu.
Paşinyan ise, Almanya Başbakanı'nın ziyaretinin Ermenistan için çok önemli olduğunu söyleyerek, “İkili ilişkilerimi ve uluslararası meseleler üzerine önemli bir konuşma yaptık, birçok konuyu değerlendirdik” dedi.

Şehriyar İmanbeyli
 

 

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