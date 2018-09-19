Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'deki çalışmalarından memnun

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Seibert, Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentinde yaptığı çalışmaları değerlendirdiğini belirtti. Seibert, telefon görüşmesinde Ankara ile Moskova arasında imzalanan İdlib mutabakatın ele alındığını söyleyerek, “Merkel, askeri gerilimin artmasının önüne geçilmesi ve sivil halkın korunması yönündeki çalışmalardan memnuniyet duyuyor” dedi.

