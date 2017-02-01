Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle, yarın (2 Şubat 2017) Ankara'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şansölye Merkel'in ziyareti vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ve işbirliği, terörizmle mücadele, göç, Kıbrıs çözüm süreci ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, iki ülkenin ortak gündemindeki uluslararası ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

Enise Vural

