Almanya Başbakanı Merkel’den G20 Zirvesi açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın Hamburg’da başlayacak G20 Zirvesi öncesi basın açıklaması yaptı. Merkel, “G20 üye ülkelerinin liderlerini ve bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini Hamburg'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Başkan olmanın benim için anlamı Almanya ve Avrupa çıkarlarını temsil etmek. Öte yandan, ev sahipliğinin ve benim rolüm aynı zamanda küreselleşmeyi şekillendiren önemli konuların cevaplarını ararken uzlaşmaya varmak için her şeyi yapmaktır” dedi.

Merkel, bir basın mensubunun “ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında arabuluculuk yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine, “Benim rolüm arabuluculuk değil, bunun yerine bu problemlere çözüm bulmaya katkıda bulunmak istiyorum. Normandiya formatı böyle bir katkıdır. Suriye'de büyük zorluklarla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız ve umarım buradaki görüşmelerde katkıda sağlanabilir, çünkü G20, genellikle gerçekleştiremediğimiz toplantılar için fırsat sunuyor. Bu yüzden G20 bir çözüme katkıda bulunabilir, ancak kesinlikle üzerinde çalışmaya devam edilmesi gereken problemler var” şeklinde konuştu.

