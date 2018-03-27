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Almanya Brezilya canlı izle, Almanya Brezilya canlı skor

Dünya futbolunun iki önemli temsilcisi Almanya ile Brezilya, hazırlık maçında bu akşam karşı karşıya geliyor. Mücadele ile ilgii tüm bilgiler ise bu haberde yer alıyor.

Almanya Brezilya canlı izle, Almanya Brezilya canlı skor

27 Mart 2018 14:21

2018 Dünya Kupası'nın iki önemli favorisi Almanya ile Brezilya özel maçta karşılaşıyor. 27 Mart Salı günü TSİ 21:45'te başlayacak olan mücadele, Ülke TV ekranlarından naklen yayınlanacak.Son Dünya Kupası şampiyonu Almanya, 2014 Dünya Kupası'nda yarı finalde Brezilya'yı 7-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza atmıştı.

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Almanya - Brezilya maçına dair istatistikler

- 2014 Dünya Kupası’ndaki 7-1’lik tarihi maçtan sonra ilk kez karşılaşacaklar.

- Grup maçlarında fire vermeden, 10 maçını da kazanıp Dünya Kupası vizesi alan Almanya, son hazırlık maçında İspanya ile 1-1 berabere kaldı.

- Juventus’un gündemindeki Emre Can forma şansı bulamazken, Tayfun Korkut’un gelişiyle performansını yükselten Mario Gomez son 6 dakikada forma giydi.

- Brezilya’nın kadrosunda Beşiktaşlı Anderson Talisca yer alıyor.

- Neymar’ın yokluğunda ise tüm gözler Coutinho’nun üzerinde olacak. 

 

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