Almanya Brezilya canlı izle, Almanya Brezilya canlı skor

2018 Dünya Kupası'nın iki önemli favorisi Almanya ile Brezilya özel maçta karşılaşıyor. 27 Mart Salı günü TSİ 21:45'te başlayacak olan mücadele, Ülke TV ekranlarından naklen yayınlanacak.Son Dünya Kupası şampiyonu Almanya, 2014 Dünya Kupası'nda yarı finalde Brezilya'yı 7-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza atmıştı.
MÜCADELEYİ CANLI OLARAK İZLEYEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya - Brezilya maçına dair istatistikler
- 2014 Dünya Kupası’ndaki 7-1’lik tarihi maçtan sonra ilk kez karşılaşacaklar.
- Grup maçlarında fire vermeden, 10 maçını da kazanıp Dünya Kupası vizesi alan Almanya, son hazırlık maçında İspanya ile 1-1 berabere kaldı.
- Juventus’un gündemindeki Emre Can forma şansı bulamazken, Tayfun Korkut’un gelişiyle performansını yükselten Mario Gomez son 6 dakikada forma giydi.
- Brezilya’nın kadrosunda Beşiktaşlı Anderson Talisca yer alıyor.
- Neymar’ın yokluğunda ise tüm gözler Coutinho’nun üzerinde olacak.