Edinilen bilgilere göre, Alman Büyükelçiliği'nin Tarabya'da bulunan yazlık rezidansının bahçesinde temizlik çalışması yapan işçiler, toprakta bir metal parçası ucu gördü. Durumdan şüphelenen görevliler hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemenin ardından bölgeye bomba imha uzmanları çağırdı. Yapılan çalışmalarla toprak altından çıkartılan havan topu mermisinin 60-70 yıllık olduğu ifade edildi. Bomba imha uzmanları tarafından alınan havan topu mermisi, detaylı incelemeler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Murat Horoz



