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Almanya Büykelçiliği rezidansında top mermisi bulundu

Alman Büyükelçiliği'nin Tarabya'da bulunan yazlık rezidansının bahçesinde temizlik yapan görevliler havan topu mermisi buldu. Uzman ekipler tarafından incelenen mermi, detaylı araştırmalar için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Almanya Büykelçiliği rezidansında top mermisi bulundu

21 Kasım 2016 13:13
Almanya Büykelçiliği rezidansında top mermisi bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Alman Büyükelçiliği'nin Tarabya'da bulunan yazlık rezidansının bahçesinde temizlik çalışması yapan işçiler, toprakta bir metal parçası ucu gördü. Durumdan şüphelenen görevliler hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemenin ardından bölgeye bomba imha uzmanları çağırdı. Yapılan çalışmalarla toprak altından çıkartılan havan topu mermisinin 60-70 yıllık olduğu ifade edildi. Bomba imha uzmanları tarafından alınan havan topu mermisi, detaylı incelemeler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Murat Horoz

 

Etiketler: Almanya Büykelçiliği


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