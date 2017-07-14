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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Avusturya'da

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Viyana'da Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştü.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Avusturyada

14 Temmuz 2017 20:45

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Viyana'ya geldi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından Viyan Hofburg Sarayı’nda askeri törenle karşılandı. Bellen, mevkidaşı Steinmeier ile sarayda ikili görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Avrupa Birliğinin (AB) bütünlüğü, Balkan ülkelerindeki gelişmeler, sığınmacı sorunu ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin ele alındığını bildirdi.
Gazetecilerin Avusturya-İtalya sınırında bulunan Brenner sınır kapısına ilişkin sorusu üzerine Bellen, "Brenner sınır kapısının Avrupa Birliği, Avusturya ve Şengen bölgesi için sembolik bir anlamı vardır. Brenner bizim için sınırları olmayan birleşmiş Avrupa’nın sembolü. Brenner sınır geçişinin kapatılması söz konusu değil. Her iki ülkenin güvenlik güçleri yakın işbirliği içinde hareket ediyor" dedi.

"Akdeniz’de Avrupa olmadan köklü çözüm bulunamayacaktır"

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Balkan bölgesinde dengelerin çok kırılgan olduğunu vurgulayarak, "Batı Balkanlar'daki her bir ülkenin perspektifinin Avrupa’ya yöneldiği taktirde istikrar sağlanabilecektir. Avrupa bünyesinde iki önemli bölge, Batı Balkanlar ve Vişegrad ülkelerinin önemi büyüktür. Bu iki bölgede bazı sorunların yaşanmasına rağmen AB’nin bütünlüğü içinde hareket edilmesi gerekiyor. Akdeniz rotası üzerine yapılan tartışmalar var. Akdeniz’de Avrupa olmadan köklü çözüm bulunamayacaktır. Akdeniz üzerinden gelen sığınmacılar esasında kendi ülkelerinde kalmalılar. Bir şeyleri sıklaştırmak ya da kapatmak sorunun çözümü için yeterli olmayabiliyor. Avrupa’nın yardımıyla sorunun çözümü için sığınmacıların geldikleri bölgede yaşam koşullarını ve ekonomik sorunları nasıl çözmeliyiz buna yanıt bulunmalı. Bu yanıtı ararken Avrupa’yı dışarıda tutmak anlamsız olacaktır” diye konuştu.
 

Mehmet Emin Avcı
 


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