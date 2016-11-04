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Almanya Devlet Bakanı Böhmer'den HDP'ye ziyaret

Almanya Devlet Bakanı Maria Böhmer, ziyaret ettiği TBMM'de HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ile görüştü.


04 Kasım 2016 14:08

Almanya Devlet Bakanı Maria Böhmer, TBMM HDP Grup Yönetim Salonu'nda HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ile görüştü. Özsoy, görüşmeyi Alman Bakan Böhmer'in dayanışma gösteresi olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Ortada hukuki bir sürecin olmadığını düşünüyoruz. Zaten Anayasa ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerimiz son derece hukuksuz şekilde gözaltına alındılar, savcılığa, mahkemeye gönderilmişlerdir” dedi.

Alman Devlet Bakanı Böhmer, görüşmede gözaltılarla ilgili kendilerinden bilgi almak istediklerini söyledi.  

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: Almanya Devlet Bakanı Maria Böhmer, HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy


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