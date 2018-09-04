Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 5-6 Eylül 2018 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Söz konusu çalışma ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapılacak görüşmelerin yanı sıra, konuk Bakanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor. Görüşmelerde, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri, AB süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, 6 Eylül tarihinde Alman mevkidaşıyla birlikte İstanbul’daki Alman Lisesi’nin 150. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 2018/2019 eğitim-öğretim yılı açılışına da iştirak edecek.

Yağmur Yıldız



