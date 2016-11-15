TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret eden Steinmeier, daha sonra FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören Şeref Holü’ne geldi. Yetkililerden bilgi alan Steinmeier, "15 Temmuz gecesi Parlamento’da bir çok şey yaşandı. Almanya halkı olarak, demokratik kurumlarını koruyan insanlara büyük saygı duyuyoruz" dedi.

Steinmeier’e, Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan eşlik etti. Steinmeier'ın ziyareti sırasında Türk ve Alman kameramanlar arasında görüntü alma konusunda gerginlik yaşandı.

Ahmet Umur Öztürk



