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Almanya Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye'nin güvenlik çıkarları da hesaba katılmalı'

Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin “Zeytin Dalı Operasyonu” ile ilgili, “Türkiye’nin güvenlik çıkarları da hesaba katılmalı” açıklamasını yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı: Türkiyenin güvenlik çıkarları da hesaba katılmalı

25 Ocak 2018 22:56

Türkiye'nin Afrin’deti “Zeytin Dalı Harekatı” ile ilgili Almanya Dışişleri Bakanlığı açıklama yayınladı. Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Afrin Harekatı kapsamında Türkiye'yle silah ihracatını ele alan açıklamada, Almanya'nın “Son derece endişeli” olduğuna vurgu yapılarak, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, NATO Genel Sekreteri'nden Suriye ve ülkenin kuzeyindeki durumun NATO bünyesinde de görüşülmesini rica ettiği belirtildi.
Gabriel, Fransa ile birlikte birinci önceliklerinin çatışmanın tırmanmasını önlemek ve sivil halkın korunması olarak belirtirken, Türkiye'nin de güvenlik çıkarlarının hesaba katılması gerektiğinin altını çizdi. 

Mustafa Tığlı
 

 

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