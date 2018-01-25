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Almanya eski Başbakanı Schröder, Güney Koreli sevgilisiyle evleneceğini duyurdu

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Güney Koreli sevgilisi So-Yeon Kim'le ilkbaharda evleneceğini duyurdu. 5. kez nikah masasına oturacak olan Schröder sevgilisi ile mutluluk pozu verdi.

Almanya eski Başbakanı Schröder, Güney Koreli sevgilisiyle evleneceğini duyurdu

25 Ocak 2018 13:01

 Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder (73) Güney Kore'nin Seul şerinde yaptığı açıklamada, Güney Koreli 47 yaşındaki kız arkadaşı So-Yeon Kim'le evleneceğini duyurdu. Kim, kendisinin ve Schröder'in iki ülkeden birinin daimi ikametgah olarak seçilmesini istemediklerini söyledi. Kim, açıklamasında, ''Tabii ki, Almanya her zaman Gerhard Schröder'in hayatının merkezi olacak, tıpkı Kore'nin benim vatanım olduğu gibi" dedi. So-Yeon Kim'in Almanca eğitimi aldığı da bildirildi. Schröder'in dördüncü eşi Doris Schröder-Köpf ise evliliğinin bitmesinde söz konusu ilişkinin etkili olduğunu iddia etti. Schröder ise, Doris Schröder-Köpf'ün iddialarını yalanladı.
Düğünün tarihi ve yeri kesin belli olmazken, Schröder sevgilisinin ailesi ile de tanıştığını sözlerine ekledi. Schröder, ilkbaharda 5.kez nikah masasına oturacak. 

Mustafa Tığlı

Etiketler: Schröder

 

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