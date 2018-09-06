Almanya Fransa Canlı İzle| Almanya Fransa şifresiz veren kanallar

Almanya Fransa canlı izleme linki ve Almanya Fransa maçı kaç kaç? gibi aradığınız bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.UEFA Uluslar Ligi A grubu ilk maçında Almanya ile Fransa kozlarını paylaşacak. UEFA tarafından ilk kez organize edilen Avrupa Uluslar Ligi iki dev takımı karşı karşıya getiriyor.İşte maça dair detaylar...

Almanya - Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

6 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.Mücadele, yayın hakları alınmadığı için Türkiye’den herhangi bir kanaldan yayınlanamayacak.Mücadeleyi ESPN2 (İngilizce) ve Univision Deportes (İspanyolca) kanalı canlı olarak yayınlayacak Uydu üzerinden bu karşılaşmayı izleyebilirsiniz...

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İki Takımın Kadrosu Şu Şekilde;

Almanya'nın kadrosu

Kaleci: Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen

Defans:Jerome Boateng, Matthias Ginter, Jonas Hector, Mats Hummels, Thilo Kehrer, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Nico Schulz, Niklas Süle, Jonathan Tah

Orta saha: Julian Brandt, Julian Draxler, Leon Goretzka, İlkay Gündoğan, Kai Havertz, Toni Kroos

Forvet: Thomas Müller, Nils Petersen, Marco Reus, Leroy Sane, Timo Werner

Fransa'nın kadrosu

Kaleci: Areola, Costil, Hugo Lloris

Defans: Lucas Hernandez, Kimbempe, Benjamin Mendy, Pavard, Adil Rami, Sidibe, Samuel Umtiti, Raphael Varane

Orta saha: Kante, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Tolisso, Nzonzi

Forvet: Dembele, Nebil Fekir, Giroud, Griezmann, Thomas Lemar, Mbappe, Thauvin