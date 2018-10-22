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Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortak Kaşıkçı açıklaması!

Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortak Kaşıkçı açıklaması!
Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortak Kaşıkçı açıklaması!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünün açıklanmasının ardından Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları ortak bir açıklama yayınlayarak olayın bir an önce aydınlatılmasını istedi. Ortak bildiride, Suudi yönetiminin cinayeti aydınlatacak şeffaf ve güvenilir bir gayret göstermesi istendi.

Açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini şok olarak karşıladıklarını belirten Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

"Hiçbir gerekçe bir kişinin öldürülmesine hak vermez. Yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz. Almanya, Fransa ve İngiltere için basın ve fikir özgürlüğü önemli bir yere sahiptir. Gazetecilere karşı tehdit ve onların öldürülmesi hangi şartlarda olursa olsun kabul edilemez ve bizi endişelendirmektedir. Biz Kaşıkçı ailesinin fertlerine, nişanlısına ve arkadaşlarına en derin duygularımızla başsağlığı diliyoruz. Olayla ilgili olarak Suudi Arabistan araştırma komisyonunun cinayetle ilgili açıklamalarını dikkate alıyor, tahminlerin dışında hakikatlere dayalı bilgilerin açıklanmasını da bekliyoruz. Şunun altını çizerek belirtiyoruz ki gerçeklerin detaylı, açık, şeffaf ve inandırıcı bir şekilde araştırılmasını, ortaya çıkarılmasını ve açıklanması gayretini bekliyoruz. Soruşturmanın adil bir şekilde yapılmasını ve sorumlularını hukuk devleti zemininde yargılanmalarını bekliyoruz."  

Mehmet Koca

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