Almanya İç İstihbarat Servisi Başkanı Maassen görevden alındı

Alman hükümetini oluşturan koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Sosyal Demokrat Parti lideri Andrea Nahles bugün Berlin'de Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maassen'ın son günlerdeki ırkçı gösterilere ilişkin açıklamalarını görüşmek üzere toplandı. Görüşmenin ardından Maassen'ın görevden alınarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildiği belirtildi.

26 Ağustos'ta Almanya'nın Chemnitz kentinde, bir Alman vatandaşının bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, saldırıdan Irak ve Suriye uyruklu kişiler sorumlu tutulmuş kentte ırkçı protestolar patlak vermişti. Gösteriler sırasında aşırı sağcıların yabancı görünümlü kişilere yönelik "sürek avına" giriştiğine videolar ortaya çıkmıştı.

Maasen ise Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Chemnitz'deki gösteriler sırasında aşırı sağcıların göçmen ve sığınmacılara yönelik "sürek avı" yapmadığını savunmuştu.

Mehmet Koca

