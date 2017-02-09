Diğer
Kategoriler

Almanya ihracat rekoru kırdı

Dünya ihracat şampiyonlarından Almanya, 2016 yılında da ihracatını 1.2 oranında arttırarak yeni bir rekor kırdı.

Almanya ihracat rekoru kırdı

09 Şubat 2017 12:33

Federal İstatistik Dairesi (Destatis), Almanya’nın 2016 ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Almanya'nın 2016 yılında 1 trilyon 207 milyar 500 milyon Euro’luk ihracat yaptığını açıkladı. Almanya'nın, 2016 yılında ithalat yüzdelerinde 0,6 oranında artışla birlikte 954 milyar 600 milyonluk ithalat yaptığı belirlendi. Almanya, 2015 yılında 1 trilyon 193 milyar 600 milyonluk Euro’luk ihracat, 949 milyar 200 milyonluk ithalat gerçekleştirmişti.
Almanya 2016 yılında dış ticaret dengesinde 252 milyar 900 milyon Euro’luk dış ticaret fazlası ile de yeni bir rekor yakaladı. 2015 yılındaki dış ticaret fazlalığı 247 milyar 800 milyondu. Almanya, ihraç ettiği ürünlerin büyük bir bölümünü AB ülkelerine yaptı. AB içerisine 707 milyar 900 milyon Euro ihracat yapılırken, 632 milyar 500 milyon Euro ithalat gerçekleştirildi. 2015 yılına göre Almanya’nın AB ülkelerine ihracatı yüzde 2.2 oranında artarken, ithalatta ise 1,8 oranında artış oldu. 

Mehmet Koca
 

Etiketler: almanya, ihracat


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!