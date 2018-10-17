Almanya: 'Kaşıkçı olayı Avrupa'nın Suudi Arabistan politikasını değiştirebilir'

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın olayından sonra Avrupalı ülkeler, Suudi Arabistan'a yönelik bakışlarını değiştiriyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisinde Dış Politikasında Sorumlu Gurgen Hart yaptığı açıklamada, “Suudi gazetecinin kaybolması nedeniyle Avrupa'nın Suudi Arabistan'a karşı politikasını değiştirmek zorunda kalabilir” ifadelerini kullandı. Hart, Suudi Arabistan'a karşı farklı tutumlarının olduğunu belirterek, “Kaşıkçı'nın olayı dolayısıyla zihnimizde çok farklı bir izlenim oluştu. Önümüzdeki günlerde çıkacak sonuçlar Avurpa'nın Suudi Arabistan'a karşı politikasını belirleyecek. Suudi Arabistan'ın bölgede istikrarı sağlaması için ekonomik etkimizi kullanmalıyız” diye konuştu.

