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Almanya Meksika canlı izle TRT 1 Almanya Meksika maçı kaç kaç?

2018 Dünya Kupası grup maçlarında önemli bir karşılaşma ile daha sizlerle beraberiz. Grubun önemli maçında Almanya Meksika ile karşılaşacak. Almanya Meksika maçını canlı izlemek için haberimizden yararlanabilirsiniz...

Almanya Meksika canlı izle TRT 1 Almanya Meksika maçı kaç kaç?

17 Haziran 2018 18:33

Almanya Meksika canlı izle TRT 1 linki ile karşınızdayız. Heyecanla beklenen 2018 Dünya Kupası başladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya ilk maçında Meksika ile karşılaşıyor. Bu önemli karşılaşmanın tüm detaylarını ve maç sonlanır sonlanmaz da Almanya Meksika maçının geniş özeti ve gollerini bu ekrandan izleme şansına sahip olabilirsiniz.İşte mücadeleye dair notlar...

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Almanya - Meksika maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Günün ikinci maçında, F Grubu'nun ilk karşılaşması olma özelliği taşıyan mücadelede, turnuvanın son şampiyonu Almanya sahaya çıkacak. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'na oynanacak mücadelede saat 18.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşacak. 

Mesut Özil 11'de...

Almanya: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt, Khedira, Kroos, Müller, Özil, Draxler, Werner

Meksika: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Layun, Guardado, Vela, Herrera, Lozano, Hernandez

Almanya Dünya Kupası Kadrosu

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Defans: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Antonio Rüdiger (Chelsea), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin)

Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), İlkay Gündoğan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern Münih), Mesut Özil (Arsenal)

Forvet: Thomas Müller (Bayern Münih), Mario Gomez (Stuttgart), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig)

Meksika Dünya Kupası Kadrosu

Kaleciler: Guillermo Ochoa (Standard Liege), Alfredo Talavera (Toluca), Jesus Corona (Cruz Azul)

Defans: Diego Reyes (FC Porto), Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Hector Moreno (Real Sociedad), Oswaldo Alanis (Getafe), Nestor Araujo (Santos Laguna), Miguel Layun (Sevilla), Jesus Gallardo (Pumas), Hugo Ayala (Tigres), Edson Alvarez (America)

Orta Saha: Hector Herrera (Porto), Andres Guardado (Real Betis), Rafa Marquez (Atlas), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt), Jesus Molina (Monterrey), Erick Gutierrez (Pachuca), Giovani dos Santos (LA Galaxy)

Forvet: Javier Aquino (Tigres), Jesus "Tecatito" Corona (Porto), Raul Jimenez (Benfica), Oribe Peralta (Club America), Javier Hernandez (West Ham United), Carlos Vela (LAFC), Hirving Lozano (PSV Eindhoven), Jurgen Damm (Tigres)

 

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