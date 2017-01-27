Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Almanya, mültecilere 22 milyar Euro harcadı

Almanya, mültecilere 22 milyar Euro harcadı

Avrupa ülkeleri arasında en çok mülteci kabul eden Almanya, mültecilere 2016 yılında yapılan harcamaların 22 milyar Euro'yu bulduğu açıklandı. Federal Maliye Bakanlığı yıllık mülteci raporunda yapılan harcamanın, ağırlama, konaklama, günlük insani ihtiyaçları karşılama ve uyum konusunda olduğu açıklandı.

Almanya, mültecilere 22 milyar Euro harcadı

27 Ocak 2017 12:44

Öte yandan insani krizlerin yaşandığı bölgelere 1 milyar 400 milyon Euro bağış yapıldığı, mültecilerin uyumu için 1 milyar 400 milyon kullandığı kaydedildi. Federal hükümetin eyaletlere ve mültecileri kabul eden şehirlere 9 milyar 300 milyon Euro nakit yardımda bulunduğuna vurgu yapıldı. 2015 yılında 890 bin, 2016 yılında ise 280 bin mültecinin kayıt altına alındığı, son verilere göre ülkedeki toplam mülteci sayısının tahmini olarak 1.5 milyon olduğu belirtildi.
Bakanlığın 2017 yılı için de mültecilere 21 milyar 300 milyonluk bir bütçe ayırdığı bildirildi.  

Mehmet Koca
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa 0°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!