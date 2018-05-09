Almanya nükleer anlaşmadan çekilmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmasından çekilme kararının ardından liderlerden gelen tepkiler devam ediyor. Trump’un kararına rağmen Almanya Başbakanı Angela Merkel anlaşmaya sadık kalacaklarını açıkladı. Merkel, “Anlaşmaya bağlı kalacağız ve İran’ın yükümlülüklerini yerine getirmesini için de çalışacağız. ABD’nin aldığı ciddi bir karardır” ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ise, ABD’nin aldığı kararı acı bir geri adım olarak değerlendirdi ve diplomasinin kesilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas’da yaptığı açıklama ABD’nin kararının Ortadoğu’daki güvensizliği daha da arttıracağını ve uluslararası anlaşmalara güven kalmayacağını söyledi.

