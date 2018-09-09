Almanya Peru Canlı İzle| Almanya Peru şifresiz veren kanallar

Almanya Peru Canlı İzle ve Almanya Peru şifresiz veren kanallar listesi ile karşınızdayız. Mücadeleye ait detaylara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.İşte maçı vermesi beklenen kanallar listesi...

Almanya-Peru maçı saat kaçta, hangi gün?

Almanya-Peru, Hazırlık maçı, 09 Eylül Pazar günü 21:45’te oynanacak.

Maçın Yayınlanacağı Yabancı Kanallar İse Şu Şekilde;

Sky Sports Main Event (Birleşik Krallık), Sky Ultra (Birleşik Krallık), Sport 1 (Çekya), Sport 1 (Macaristan), SportKlub (BiH), SportKlub (Hırvatistan), SportKlub (Karadağ), SportKlub (Sırbistan), SportKlub (Slovenya), Sport TV (Portekiz), Virgin Media Three, ESPN (Amerika Birleşik Devletleri), UniMas (Amerika Birleşik Devletleri), Univision Deportes, L’Equipe TV (Fransa), UTV, STV (İskoçya), ITV (İngiltere)TMC (Fransa), Canale 5 (İtalya), CMore Live (İsveç), Cosmo Sport 1, Futbol 2 (Ukrayna), Match TV (Rusya), Sky Sports Football (Birleşik Krallık), TVE La 1, TVP Sport (Baltık Devletleri), Viasat Jalkapallo (Finlandiya)