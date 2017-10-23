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Almanya, peşmergeye desteğe devam ediyor

Geçtiğimiz hafta Kuzey Irak peşmergelerine askeri eğitimi durduran Almanya, 2014 yılından bu yana devam ettirdiği eğitim ve askeri desteği bir hafta aradan sonra yeniden başlattığını açıkladı.

Almanya, peşmergeye desteğe devam ediyor

23 Ekim 2017 11:57

25 Ekim’de kuzey Irak bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumunun ardından Bağdat Merkezi yönetiminin Kuzey Irak’a karşı başlattığı askeri operasyon sonucu bölgede meydana gelen belirsizlikten dolayı Almanya peşmergeye verdiği askeri yardımları ve eğitimi durdurmuştu.

DEAŞ’a karşı peşmergeleri eğitmek ve askeri destek vermek için Kuzey Irak’ta 200’ün üzerinde Alman askeri bulunuyor. Almanların peşmergeye verdiği silahların DEAŞ’ın dışında kullanmayacağı konusunda anlaşma yapılmasına rağmen, peşmergenin Almanya’nın hibe ettiği silahları Bağdat merkezi güçlerine karşı kullanması Alman askerlerinin Kuzey Irak’taki varlıkları, askerlerinin tekrar eğitime başlamaları Almanya’da tartışmalara neden oldu. Almanya bu zamana kadar peşmergeye 90 milyon Euro’luk silah ve mühimmat hibe etti. 

Mehmet Koca

Etiketler: almanya, destek, kuzey ırak, Peşmerge

 

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