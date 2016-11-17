Diğer
Kategoriler

Almanya PKK'lıları vermiyor

Almanya'nın yargılamak için iadesini talep ettiği PKK başta olmak üzere terör örgütü üyelerini Türkiye'ye vermediği ortaya çıktı. Almanya, 2008 yılından bu yana hiçbir terör örgütü üyesini iade etmedi.

Almanya PKKlıları vermiyor

17 Kasım 2016 09:05

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre Almanya, Türkiye'nin 2007-2016 yılları arasında 136 iade talebi dosyasından sadece 3'nü kabul etti. Almanya, en son terör örgütü PKK mensubu olduğu ileri sürülen Mehmet İltaş ve Mehmet Eşref Kızılay'ı iade etti. Son 9 yılda Türkiye'nin PKK mensubu teröristlerin iadesine ilişkin hiçbir talebine olumlu yanıt vermeyen Almanya, Türkiye'nin terör nedeniyle talepte bulunduğu 110 dosyada iade talebini reddetti.

Almanya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının iade taleplerini de kabul etmedi. Türkiye, Almanya'dan 22 FETÖ mensubunun yargı organları tarafından verilen kararlar doğrultusunda iadesini istedi. Almanya, bugüne kadar FETÖ üyelerinin iade taleplerine ilişkin hiçbir dosyada olumlu cevap vermedi.  

Bayazıt Cebeci
ANKARA 

Etiketler: almanya, pkk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!