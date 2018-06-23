Almanya son saniyede kazandı!

Almanya - İsveç karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile İsveç karşı karşıya geldi.

F Grubu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla Almanya kazandı. Panzerlere galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Reus ve 90+5. dakikada Kroos kaydetti. İsveç'in tek golü ise 32. Toivonen'den geldi.

Öte yandan Almanya'da Boateng 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

KROOS TAKIMINI İPTEN ALDI

Almanya'nın yıldız futbolcusu Toni Kroos takımını adeta ipten aldı. Kroos, uzatmanın son saniyelerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçerken, serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra çektiği şutla takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Almanya puanını 3'e yükseltti. İsveç ise aynı puanda kaldı.

HER ŞEY SON MAÇA KALDI

F Grubu'nda Meksika gruptan çıkmayı garantilerken, gruptan çıkan diğer takım son maçların ardından belli olacak. Meksika son maçta İsveç ile karşı karşıya gelecekken, Almanya Güney Kore ile karşılaşacak.

ALMANYA - İSVEÇ KARŞILAŞMASININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN