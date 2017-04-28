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Almanya, Türkiye ile müzakerelerin kesilmesini istemiyor

Malta'nın başkenti Valletta'da bir araya gelen Avrupa Birliği üye ülkeleri dışişleri bakanlarının, Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri konusunda farklı fikirlerde olduğu öğrenildi. Üye ülkelerin bazıları Türkiye ile olan katılım müzakerelerinin durdurulmasını isterken, Almanya ise, Türkiye ile müzakerelerin kesilmesinin Türkiye'yi Rusya'ya yakınlaştıracağını, bundan dolayı müzakerelerin kesilmesini istemeyeceğini duyurdu.

Almanya, Türkiye ile müzakerelerin kesilmesini istemiyor

28 Nisan 2017 14:52

AB'nin dönem başkanlığını yürüten Malta'da AB dışişleri bakanlarının toplantısında Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin durdurulmasını isteyen ülkeleri popülizmle suçlayarak, müzakerelerin devamından yana tavır koydu. Gabriel, Alman hükümetinin Türkiye ile üyelik müzakereleri görüşmelerinin kesilmesine karşı olduğunu vurgulayarak, "Müzakerelerin kesilmesinin tamamen yanlış bir reaksiyon olacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaşma yönünde adım atması AB’nin çıkarına olmayacaktır. Neden şimdi Türkiye’yi Rusya’ya yakınlaştırma yönünde bir atalım" açıklamasında bulundu.

Ülkesinde iç politikalara dönük alkış almak isteyen Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'u eleştiren Gabriel, "Türkiye ile müzakerelerin kesilmesi gerektiğini savunanlar, Türkiye’de hiçbir şeyin değişmesini sağlayamayacak ve orada yaşayanlara yardımcı da olamayacak" diyerek çıkıştı. 

Mehmet Koca


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