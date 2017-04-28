Almanya, Türkiye ile müzakerelerin kesilmesini istemiyor

AB'nin dönem başkanlığını yürüten Malta'da AB dışişleri bakanlarının toplantısında Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin durdurulmasını isteyen ülkeleri popülizmle suçlayarak, müzakerelerin devamından yana tavır koydu. Gabriel, Alman hükümetinin Türkiye ile üyelik müzakereleri görüşmelerinin kesilmesine karşı olduğunu vurgulayarak, "Müzakerelerin kesilmesinin tamamen yanlış bir reaksiyon olacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaşma yönünde adım atması AB’nin çıkarına olmayacaktır. Neden şimdi Türkiye’yi Rusya’ya yakınlaştırma yönünde bir atalım" açıklamasında bulundu.

Ülkesinde iç politikalara dönük alkış almak isteyen Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'u eleştiren Gabriel, "Türkiye ile müzakerelerin kesilmesi gerektiğini savunanlar, Türkiye’de hiçbir şeyin değişmesini sağlayamayacak ve orada yaşayanlara yardımcı da olamayacak" diyerek çıkıştı.

Mehmet Koca