'Almanya, Türkiye'de yeni bir darbe hazırlığı yapıyor'

Türkiye'de 17-25 Aralık, Gezi olayları ve 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişiminin de başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyen Lejeune, Almanya'nın darbecileri beslediğini ve gelecek için hazırladığını söyledi.

İşte Star'da yayımlanan Martin Lejeune'nin röportajının ilgili kısmı:

Bazı güçler Türkiye ile ilgili konularda Almanya’yı kullanıyor. Almanya ve Alman Vakıfları üzerinden Gezi olayları kışkırtması gerçekleştirildi. 17-25 Aralık ve Gezi olaylarında başarı sağlanamadıktan sonra 15 Temmuz 2016 darbesi ile Erdoğan’ın öldürülüp milletin gücünü parçalama planlarını devreye soktular. Fakat bu girişim de başarısız oldu. Almanya, Amerika’nın ve NATO’nun bu faillerini kendi topraklarında siyasi sığınmacı olarak gösterip bunun kara bir propaganda yaparak, darbecilere sığınma hakkı veriyor, onları besliyor ve gelecek için hazırlıyor.