Diğer
Kategoriler

'Almanya, Türkiye'de yeni bir darbe hazırlığı yapıyor'

Türkiye’ye yakınlığıyla bilinen Alman gazeteci Martin Lejeune, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Almanya, Türkiyede yeni bir darbe hazırlığı yapıyor

20 Ağustos 2017 20:35

Türkiye'de 17-25 Aralık, Gezi olayları ve 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişiminin de başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyen Lejeune, Almanya'nın darbecileri beslediğini ve gelecek için hazırladığını söyledi.

İşte Star'da yayımlanan Martin Lejeune'nin röportajının ilgili kısmı:

Bazı güçler Türkiye ile ilgili konularda Almanya’yı kullanıyor. Almanya ve Alman Vakıfları üzerinden Gezi olayları kışkırtması gerçekleştirildi. 17-25 Aralık ve Gezi olaylarında başarı sağlanamadıktan sonra 15 Temmuz 2016 darbesi ile Erdoğan’ın öldürülüp milletin gücünü parçalama planlarını devreye soktular. Fakat bu girişim de başarısız oldu. Almanya, Amerika’nın ve NATO’nun bu faillerini kendi topraklarında siyasi sığınmacı olarak gösterip bunun kara bir propaganda yaparak, darbecilere sığınma hakkı veriyor, onları besliyor ve gelecek için hazırlıyor.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç