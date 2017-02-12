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Almanya ülkenin 12. cumhurbaşkanını seçiyor

Almanya’da Federal Seçiciler Kurulu, ülkenin 12. cumhurbaşkanını seçiyor.

Almanya ülkenin 12. cumhurbaşkanını seçiyor

12 Şubat 2017 15:28

Almanya’da Federal Seçiciler Kurulu, Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un 5 yıllık görev süresini tamamlaması ve yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı koltuğunun yeni sahibini seçiyor. Cumhurbaşkanını seçen Federal Seçiciler Kurulu, Federal meclis üyeleri ve eyalet meclislerin belirlediği aynı sayıdaki delegelerden oluşuyor.

650 milletvekilinin yanı sıra bin 260 Federal Seçiciler Kurulu üyesi, ülkenin 12’inci Cumhurbaşkanını seçmek üzere parlamentoda toplandı. Oylamada Alman Milli Takımının Teknik Direktörü Joachim Löw, Türk asıllı yazar Feridun Zaimoğlu, NSU terör örgütü tarafından öldürülen Enver Şimşek’in kızı Semiya Şimşek gibi toplum tarafından bilinen isimler de oy kullanacak.

Steinmeier’in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor

Seçimde eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, sosyal bilimci Prof. Dr. Christoph Butterwegge, avukat ve siyasetçi Albrecht Glasser, yargıç Alexander Hold, Engelbert Sonneborn yarışacak. Bir adayın seçilebilmesi için ilk iki turda salt çoğunluğu alması gerekiyor. Herhangi bir adayın iki turda salt çoğunluğa ulaşamaması durumunda üçüncü tur yapılacak ve bu turda da en fazla oyu alan isim Cumhurbaşkanı olacak. 

Mehmet Koca
 

Etiketler: almanya, seçim


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