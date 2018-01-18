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Almanya ve Hollanda’da fırtına: 4 ölü

Almanya ve Hollanda’yı etkisi altına alan şiddetli fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Almanya ve Hollandada fırtına: 4 ölü

18 Ocak 2018 19:06

Hollanda ve Almanya’da büyük tahribata yol açan şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Ağaçların devrilmesine, araçların yoldan çıkmasına, çatıların uçmasına ve yüzlerce uçuşun iptal edilmesine neden olan fırtınada 4 kişi hayatını kaybetti.

Polis tarafından yapılan açıklamada Hollanda’da devrilen ağaçlar ve enkaz altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Hollanda sınırındaki Emmerich şehrinde ise 59 yaşındaki bir adam düşen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Amsterdam’daki Schiphol Havalimanında en az 260 uçuş iptal edilirken, ülke genelinde tren ve otobüs seferleri askıya alındı. Schiphol Havalimanından daha sonra yapılan açıklamada, fırtınanın iç bölgelere ilerlemesi nedeniyle bazı uçuşların gecikmeler yaşanarak devam edeceği belirtildi.

Almanya’da 100 bin kişi elektriksiz

Almanya’nın enerji şirketi Westnetz yaptığı açıklamada, Kuzey Ren-Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde yaklaşık 100 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirildi. Açıklamada, elektrik arızasının birkaç saat içerisinde onarılacağı ifade edildi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde tüm demiryolu seferleri askıya alınırken, Münih kentinde ise 8 yurtiçi uçuş iptal edildi. 

 

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