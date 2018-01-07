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Almanya’da 104 gündür hükümet kurulamadı

Almanya’da yapılan genel seçimlerin üzerinden 104 gün geçmesine rağmen hala hükümet kurulamaması partiler üzerinde baskıyı arttırdı.

Almanyada 104 gündür hükümet kurulamadı

07 Ocak 2018 16:00

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında hafta arasında yapılan ön görüşmenin ardından bugün lider bazında bir araya gelindi. SPD’nin Berlin’de genel merkez binası Willy-Brandt-Haus’da bir araya gelen Angela Merkel, Martin Schulz ve Horst Seehofer, toplantı öncesi yaptıkları kısa açıklamalarda büyük koalisyon için engel görmediklerini belirterek, yeşil ışık yaktılar.

Başbakan Angela Merkel, toplantı önceyi görüşmeler için "Bence başarılı olur" açıklamasında bulundu. Merkel, üç parti arasında hafta arası yapılan toplantılardan elde edilen neticenin olumlu olduğunu, bugün ise bu olumlu gelişmeyi daha da ileriye götürebileceklerini belirtti.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ YOK"

Toplantıya ev sahipliği yapan SDP Genel Başkanı Martin Schuz ise, hayati bir toplantı için bir araya geldiklerini belirterek, "Görüşmeler için kırmızı çizgimiz yok. Ancak Almanya için daha sosyal bir siyaset uygulamak istiyoruz" dedi.

CSU Genel Başkanı Horst Seehofer de, görüşmelerden çok umutlu olduğunu belirterek, tarafların birbirine anlayışla yaklaşmaları gerektiğini, kurulacak hükümetin ağırlık vereceği konuların başında eğitim, konut sorunu, yaşlıların bakımı gibi ana konular için yeni politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Toplantı akşam geç saatlere kadar devam edecek. Toplantılara Pazartesi günü Konrad-Adenauer-Haus’da devam edilecek. Salı günü ise Bavyera Eyaleti’nin Berlin’deki temsilciğinde toplanılacak. Çarşamba günü yine CDU’nun genel merkezi Konrad-Adenauer-Haus’da ve Perşembe günü Sosyal Demokrat Parti merkez binası Willy-Brandt-Haus’da bir araya gelinerek, büyük koalisyon görüşmeleri için tam bir takvim belirlenmiş olacak.

Mehmet Koca

Etiketler: almanya

 

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