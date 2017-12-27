Almanya'da 2017 yılında 7 ton kokain ele geçirildi

Ele geçirilen kokain miktarının bir önceki yıla oranla üç kat daha fazla olduğu ve Alman tarihinde ele geçirilen en çok uyuşturucu olduğu belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucunun en büyük partisinin Hamburg ve Bremerhaven limanında ele geçirildiği, Temmuz ayında Hamburg limanında 3,8 ton kokaine el konulduğu ve alınan polisiye önlemlerin iyi neticeler verdiği açıklandı.

Hamburg, Gümrük Araştırma Bürosu Başkanı René Matschke, ele geçirilen kokain miktarının Almanya'da piyasaya sürülen miktarın ancak yüzde 50'si olduğuna dikkat çekti. BKA Uyuşturucu Mücadele Bölümü uzmanı Christian Hoppe ise ele geçirilen kokain miktarının büyüklüğünün Avrupa'daki kokain talebinin bir göstergesi olduğunu belirterek, daha güçlü bir mücadele etmenin ehemmiyetine vurgu yaptı.

Mehmet Koca

