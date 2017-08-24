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Almanya'da 42 partinin 16'sı ilk kez seçime katılacak

Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak Federal Meclis seçimlerinde 42 partinin 16'sının genel seçimlere ilk kez katılacağı bildirildi.

Almanyada 42 partinin 16sı ilk kez seçime katılacak

24 Ağustos 2017 10:01

Alman Federal Seçim Kurulu Başkanı Dieter Sarreither, seçimlere 2017 yılında katılımın yüksek olmasını beklediğini ifade ederek, 61,5 milyon seçmenden yaklaşık 3 milyonunun ilk kez oy kullanacağını söyledi. Sarreither, Berlin'de yaptığı açıklamada seçimlere katılım konusunda iyimser düşündüğünü kaydederek, 24 Eylül 2017 genel seçimlerinde 4 bin 828 adayın başvurduğunu ve bu adaylardan bin 400'nün kadın aday olduğu belirtti. Sarreither, “Almanya'daki siyasi atmosfer bana kalırsa bu trendin muhtemelen süreceğini ve 2017'de seçimlere daha yüksek bir katılım olacağını gösteriyor. Almanya dışında yaşayan Alman vatandaşlarının da seçime ilgisi artmakta. 17 Ağustos tarihine kadar yaklaşık 37 bin kişi kendisini seçmen kütüğüne kaydettirdi. 2013 genel seçimlerinde oy kullananların oranı yüzde 70,8'den yüzde 71,5 seviyesine yükselmişti” dedi.
Almanya'da toplam 61,5 milyon seçmenin 31,7 milyonunu kadın seçmenler, 29,8 milyonunu erkek seçmenler oluşturuyor.

En genç aday 18, en yaşlısı 89 yaşında

2017 Federal Meclisi seçimlerinde en genç adayın 18 yaşındaki öğrenci olan Floris Beer, en yaşlı adayın ise 89 yaşındaki yazar ve oyuncu Barbara Rütting olduğu ifade edildi. 

Mustafa Tığlı


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