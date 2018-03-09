Almanya'da akıl almaz hırsızlık

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı ( KRV) Düsseldorf yakınlarındaki Neuss şehrinde ses sanatçısı Cihan Metin’in oğlu Özcan Metin’e ait araba, gece yarısı kimliği belirsiz kişiler tarafından kullanılamayacak şekilde talan edildi. Lüks aracın, motorundan, koltuklarına kadar ne varsa söküldü. Aracını iki gün önce satın aldığını belirten Özcan Metin, "Sabah uyandım. İşe gitmek için evden çıktım. Aracımı paramparça görünce şoka girdim. Kabus görüyorum zannettim. Hırsızlar, iki gün önce satın aldığım arabamı paramparça etmişler. Bu nasıl olur. Arabamın motorundan, koltuklarına kadar ne varsa sökmüşler. Şehrin göbeğinde buna nasıl cesaret edebiliyorlar“ dedi.

Polis, talan edilen arabada yapılan inceleme sonucunda, iki kişinin parmak izine ulaştığını belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son yıllarda Almanya'da buna benzer hırsızlık olaylarında artış olduğu ve parçalanan arabaların Doğu Bloku ülkelerinde satıldığı tespit edilmişti.

Mustafa Tığlı