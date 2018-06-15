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Almanya’da bayram coşkusu

Türkiye dışında en çok Türk’ün yaşadığı Almanya’da da Ramazan Bayramı’nda Müslümanlar camilere akın etti.

Almanyada bayram coşkusu

15 Haziran 2018 11:38

Sabahın erken saatlerinde Köln Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camii’ne akın eden Müslümanlar, hep birlikte saf tutarak bayram namazını eda ettiler. Birlikte dua eden cemaat, daha sonra uzun kuyruklar oluşturarak birbirleriyle bayramlaştı.

Köln DİTİB Merkez Camii’ndeki bayram vaazını Başkanlık Vaizi Nurettin Muhtar Acar verdi. Oruçla gönüllerin, Kur’an’la zihinlerin yenilendiği manevi bir ay sonunda Ramazan ayında kazanılan hasletlerin seneye Ramazan ayına kadar aynı hassasiyetle devam ettirilmesinin önemine vurgu yapan Acar, "Bir aylık Ramazan ikliminde orucun derin manevi eğitimini, sahur ve iftarın bereketini, teravihin coşkusunu ve Kur’an tilavetinin kalbimizde huşu uyandırmasının sevincini derinden hissederek gönüllerimizi coşturup maneviyatımızı canlandırdık. Ailemizde, mahallemizde, ülkemizde ve yaşadığımız ülkemizde kavga, huzursuzluk, kin ve nefret olmasın. Bile bile kimse kimseye dokunmasın, kanını akıtmasın, canını acıtmasın, kasten kimse kimseyi üzmesin.

Biz beraberiz, kardeşiz. Ramazan’da yaşadığımız güzellikleri bütün yıla yayalım. Bu vesileyle nice huzurlu ve coşkulu bayramlara sağlık, esenlik, dostluk ve kardeşlik içinde hep birlikte erişmeyi Rabbimin sonsuz inayetinden niyazda bulunuyoruz“ dedi.

Hutbe sonrası eller semaya açılarak dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve Ramazan Bayramı coşkusunu yaşayamayan Müslümanlar ve tüm İslam alemi için dua edildi. Kılınan bayram namazının ardından YTB Başkanı Abdullah Eren, Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, DİTİB Başkan Vekili Ahmet Dilek, DİTİB Yönetim Kurulu üyeleri, Başkanlık Vaizi Nurettin Muhtar Acar ve Merkez Camii din görevlileri, camiyi dolduran müminler ile teker teker bayramlaştı. Yaşlısından gencine binlerce insanın akın ettiği DİTİB Merkez Camii’nde namaz sonrası tatlı ikram edildi. Cami avlusunda bayramlaşma şöleni yaşandı.  

 

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