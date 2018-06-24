Almanya’da binada patlama: 25 yaralı

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Wuppertal kentinde birkaç katlı binada patlama meydana geldi. Alman polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda 4’ü ağır 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis açıklamasında, patlamanın ardından bölge sakinlerin büyük panik yaşandığı, binanın bazı bölümlerinde yangın çıktığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştığı, yaralananların ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, binanın tamamen çökme tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.