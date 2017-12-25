Almanya’da bir araç parti merkez binasına çarptı

Berlin’deki SDP merkez binasına dün akşam 58 yaşındaki bir sürücünün aracıyla çarptığı belirtildi. Gözaltına alınan ve hafif yaralanan sürücünün intihar etmek için parti binasına çarptığı yönünde ifade verdiği belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, aracın içinde yangın çıkarmaya neden olacak benzin bidonları ve gaz kartuşlarının bulunduğu ifade edildi.

Sürücünün hastanede tedavi edildiği ve olayda başka yaralanan olmadığı bildirildi. Polis ekipleri, kundaklama şüphesi taşıyan olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası "Jamaika koalisyonu" görüşmelerinin başarısızlığa uğramasının ardından, Başbakan Angela Merkel SDP ile koalisyon görüşmelerine başladıklarını duyurmuştu.