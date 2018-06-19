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Almanya’da bir yolcunun bagajında 22 tarantula çıktı

Almanya'nın Düsseldorf Havaalanı'nda, Essen şehrinden Güney Amerika'ya seyahat etmekte olan bir yolcunun bagajında 22 tarantula çıktı.

Almanyada bir yolcunun bagajında 22 tarantula çıktı

19 Haziran 2018 23:42

Almanya'nın Düsseldorf Havaalanı'nda, Essen şehrinden Güney Amerika'ya seyahat etmekte olan bir yolcunun bagajında 22 tarantula yakalandı. Gümrük polisi, plastik kutulara paketlenmiş 22 tarantulaya el koydu. Düsseldorf Havaalanı Gümrük Sözcüsü Michael Walk, röntgen kontrolünde, yolcunun bavulundaki tarantuları saklamaya çalıştığını ifade ederek tarantulaların daha önce Paraguay'dan Almanya'ya getirildiğini ve gebe olduklarının tespit edildiğini bildirdi. Gümrük yetkilileri, yolcunun tarantulaları ticari olarak pazarladığı, sağlık belgesi olmadığı ve vergi kaçakçılığı şüphesiyle yolcu hakkında resmi işlem başlatıldığını ifade etti. Tarantulalar, Düsseldorf veterinerlik bürosuna teslim edildi.

Tarantulaların bir insanı sokması halinde 30 dakika içerisinde öldürebilecek kadar etkili bir zehrinin olduğunu belirten yetkililer, havaalanında ilk defa bu tür canlıların ele geçirildiğini belirtti.  

Mustafa Tığlı
 

 

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