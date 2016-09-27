Almanya'da bu yıl yabancılara yapılan saldırıların sayısı bin 90'u bulurken, camilere yapılan saldırıların da ardı arkası kesilmiyor. Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinin başkenti Dresden'de dün akşam 21.53 sıralarında Hündorfer caddesi üzerinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'ne yanıcı ve patlayıcı madde atıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Patlamanın ardından meydana gelen yangın komşuların yardımı ile söndürüldü. Saldırganın kamera kayıtlarından bir kişi olduğu belirlendi. Dresden Emniyet Müdürü Horst Kretschmar olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve faillerin yakalanması için özel bir ekip kurduklarını açıkladı. Dresden Emniyet Müdürü Horst Kretschmar olayın yabancı düşmanı motifler taşıdığını açıkladı.

Olayın ardından Berlin Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Fuat Çandır da Dresden'e gelerek saldırıya uğrayan Fatih Camisi'nde incelemelerde bulundu. Ataşe Çandır daha sonra Dresden Emniyet Müdürü Horst Kretschmar'den bilgi alarak faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Fatih Camisi'ne yapılan saldırının ardından Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Markus Ulbig bugün Fatih Camisi'ni ziyaret ederek cami cemaatine geçmiş olsun dileklerini bildirdi ve olayın en kısa bir zamanda aydınlanması için çalışacaklarını söyledi. Bakan Ulbig, kentteki diğer camilerin korunması için polis devriyelerinin arttırılması talimatı verdi. Yeşiller Partisi Göç Sözcüsü ise "İbadethanelere yapılan saldırı özgürlüğümüze yapılan saldırıdır. Almanya'daki Müslümanlarının özgürlüğünü savunmak onların yanında olmakla mümkündür" diyerek Alman toplumunun Müslümanlarla dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi.

Camiye yapılan saldırının ardından uluslararası kongre merkezine aynı özellikleri taşıyan patlayıcı ve yanıcı maddeler atıldı. Olayda maddi hasar meydana geldi. Polis her iki olayın da aynı kişi ve kişiler tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

